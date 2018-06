Política Bolsonaro sobre a sua rejeição: 'Quer dizer que sou mais bandido que o Lula?' Deputado federal do PSL é rejeitado por 32% da população, segundo a pesquisa

O pré-candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), criticou ao Estadão/Broadcast o resultado da pesquisa CNI/Ibope, divulgada na manhã desta quinta-feira, que o aponta como o maior índice de rejeição entre os presidenciáveis. O pré-candidato aparece com 32% de rejeição, seguido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela O...