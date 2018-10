Política Bolsonaro registra 55% e Haddad 45% dos votos válidos, mostra a última pesquisa Datafolha O candidato do PSL mantém o favoritismo, mas a diferença dele para o petista diminuiu de 18 para 10 pontos percentuais, em nove dias, nos votos válidos

A quarta e última pesquisa Datafolha de intenções de voto para o segundo turno da disputa pela Presidência da República, divulgada na noite deste sábado (27), mostra Jair Bolsonaro (PSL) com 55% das intenções de votos válidos e o candidato do PT Fernando Haddad com 45%, quando brancos, nulos e indecisos são desconsiderados.