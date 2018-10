Política Bolsonaro promete extraditar imediatamente Cesare Battisti caso seja eleito Battisti foi condenado por terrorismo pelo assassinato de quatro homens nos anos 1970

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) voltou a se manifestar nesta terça-feira, 16, a respeito de uma possível extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti, asilado no Brasil desde 2010. Bolsonaro escreveu no Twitter que, se eleito, extraditará Battisti "imediatamente" para mostrar o "total repúdio e empenho no combate ao terrorismo" por parte do país. Veja ...