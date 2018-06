Política Bolsonaro não deve participar de debates no primeiro turno, diz colunista Segundo Ancelmo Gois, o pré-candidato à presidência deve fazer lives em redes sociais durante os programas

O pré-candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro teria adotado uma estratégia de campanha um pouco diferente da habitual tomada por candidatos nas eleições brasileiras. Segundo o colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois, Bolsonaro não deve participar de nenhum debate durante o primeiro turno. A estratégia do político é fazer lives em redes sociais durant...