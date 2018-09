Política 'Bolsonaro não dá conta de derrotar o PT', diz Alckmin "Mais da metade da população não quer esses extremismos. A racionalidade vai caminhar", defendeu o candidato do PSDB à Presidência

O candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 24, que Jair Bolsonaro (PSL) "não dá conta de derrotar o PT, nem dá conta do governo". Ele comentou as últimas pesquisas de intenção de voto numa agenda de campanha no Mercadão de Madureira, área de comércio popular da zona norte do Rio. "Mais da metade da população não qu...