Política Bolsonaro inicia alimentação por via oral O candidato à Presidência da República pelo PSL continua sem febre nem outros sinais de infecção

O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, iniciou hoje alimentação líquida por via oral, com boa tolerância, mantendo também a nutrição endovenosa, segundo boletim médico divulgado nesta tarde pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está internado desde o último dia 7. Bolsonaro, atualmente tratado em unidade semi-intensiva, contin...