Política Bolsonaro ficará de fora do debate na TV Globo por orientação médica Candidato do PSL ainda anunciou que fará uma live no Facebook no mesmo horário do encontro, marcado para esta quinta-feira, 4 de outubro

Após avaliação médica, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) não participará do debate na TV Globo, marcado para esta quinta-feira, 4. O motivo é que o candidato à Presidência passou por duas cirurgias de grande porte após o ataque sofrido no dia 6 de setembro. O cirurgião Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, que cuidou de Bolsonaro no Hospit...