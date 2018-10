Política Bolsonaro fará 'live' no Facebook no horário de debate da TV Globo Ideia dos assessores de campanha do político é competir com a atração televisionada apenas apresentando as propostas do presidenciável do PSL

A campanha de Jair Bolsonaro (PSL) pretende mudar o horário da transmissão de sua live no Facebook nesta quinta-feira (4) para concorrer com debate da TV Globo, do qual o candidato não comparecerá por orientação médica. Segundo um assessor da campanha, a ideia é competir com o debate televisionado apenas apresentando as propostas do candidato, e não comentar o ...