Política Bolsonaro: 'Estou procurando alguém para ser ministro da Educação que tenha autoridade' Candidato na disputa presidencial diz em rádio que quer alguém 'que expulse a filosofia de Paulo Freire. Que mude os currículos escolares', para o aluno 'aprender química, matemática, português e não sexo

