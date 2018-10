Política Bolsonaro enquadra base do PSL e faz acenos a partidos do Centrão Presidenciável tenta montar base na Câmara para sustentar seu eventual governo e veta articulação de aliados para tirar presidência da Câmara do DEM

Depois de começar a campanha sem praticamente nenhum apoio partidário e sob a desconfiança do mundo político, o deputado Jair Bolsonaro , candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, chega à reta final do segundo turno projetando construir uma ampla base parlamentar, na hipótese de ser o eleito no domingo. Em nome da governabilidade, o capitão reformado tenta ...