Política Bolsonaro ‘empunha’ tripé de câmera e fala em fuzilar petistas; veja vídeo 🎥 A assessoria do deputado federal disse que "foi uma brincadeira, como sempre"

No último final de semana, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) se envolveu em mais uma polêmica ao usar um tripé para simular um fuzilamento dos seus adversários em Rio Branco, no Acre. O estado nortista é governado por petistas, por isso, Bolsonaro afirmou: "Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar esses picaretas para correr do Acre”. O vídeo desse...