Política Bolsonaro e Haddad sobem em nova pesquisa Ibope Candidatos do PSL e do PT oscilam dentro da margem de erro e cenário aponta segundo turno entre os dois presidenciáveis

A apenas quatro dias da eleição, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, aparece com 32% das intenções de voto na mais recente pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, seguido por Fernando Haddad (PT, 23%), Ciro Gomes (PDT, 10%) e Geraldo Alckmin (PSDB, 7%). Marina Silva (Rede) se manteve com 4%. Em relaçã...