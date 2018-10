Política Bolsonaro e Haddad consolidaram votos onde já eram fortes Nas vésperas da votação do primeiro turno, presidenciáveis avançaram em regiões em que já lideravam

A onda que deixou o candidato Jair Bolsonaro (PSL) a poucos pontos da vitória no primeiro turno se concentrou em Estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste – ou seja, nos últimos dias da campanha, ele avançou mais em áreas onde já liderava com grande vantagem. Com o petista Fernando Haddad, que também cresceu na reta final, ocorreu o mesmo: o ex-prefeito g...