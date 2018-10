Política Bolsonaro diz que capitães vão mandar no Brasil Declaração, em tom de brincadeira, foi feita em visita ao Bope no Rio

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, visitou hoje (15) pela manhã a sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bolsonaro chegou ao quartel, em Laranjeiras, na zona sul da capital fluminense, ao lado de assessores. A visita não foi acompanhada pela imprensa. Por volta do mei...