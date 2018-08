Política Bolsonaro contesta candidatura de Lula no TSE Um dos 13 presidenciáveis, o candidato do PSL ingressou com o sexto pedido de impugnação nesta quinta-feira (16)

O deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ), um dos 13 candidatos à Presidência da República, entrou nesta quinta-feira (16) com o sexto pedido de impugnação (questionamento) do registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) ao cargo, alegando que o ex-presidente inelegível. No pedido, os advogados Tiago Ayres, Gustavo Bebianno Rocha e Andr...