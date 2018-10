Política Bolsonaro cogita dar 13º para Bolsa Família Candidato do PSL à Presidência diz que despesa será coberta com o fim de supostas fraudes, mas não detalha valores; 13,7 milhões de famílias recebem o benefício

RIO - Na disputa com Fernando Haddad (PT) pelos votos do eleitorado de menor poder aquisitivo, a campanha do candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, incluiu a proposta de um 13.º salário para os beneficiários do Bolsa Família, principal programa de transferência de renda dos governos petistas. Em vídeo divulgado por aliados do Nor...