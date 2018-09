Política Bolsonaro chora e diz que agressor não agiu sozinho na primeira entrevista após atentado Candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018 ainda afirmou que os demais candidatos 'são todos parecidos'

O candidato do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, deu a primeira entrevista após o atentado que sofreu durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) no último dia 6. A conversa com o jornalista Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan, foi realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e transmitida pelas redes sociais. O candidato chorou e disse ter convicção de q...