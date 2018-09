Política Bolsonaro apresenta febre, mas alta no fim de semana está mantida Candidato está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7 de setembro

O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, teve elevação de temperatura nesta sexta-feira, 28. Ele teve 37,8ºC e não apresentou outros sintomas de infecção, de acordo com boletim divulgado no início da tarde de hoje pelo Hospital Albert Einstein. O documento informa que foram realizados exames laboratoriais no sangue e na urina. Foi observado, ainda, o cr...