Política Bolsonaro apresenta boa resposta a tratamento, mesmo internado na unidade semi-intensiva Boletim médico também mostra que o presidenciável está em jejum oral, recebendo por via endovenosa os nutrientes e continua sem febre

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, com função intestinal em recuperação, de acordo com boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (18). Ele tem evolução clínica satisfatória e boa resposta ao tratamento até o momento. De acordo com o hospital, Bolson...