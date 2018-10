Política Bolsonaro acompanhará apuração em casa e não dará entrevistas, diz Bebianno Questionado sobre os motivos desta decisão, o presidente do PSL alegou "motivos de segurança"

O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, disse que o candidato Jair Bolsonaro acompanhará de sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, a apuração dos votos das eleições do próximo domingo, 28. Segundo Bebianno, após o resultado, Bolsonaro também não sairá de casa para dar entrevistas. O que está previsto, de acordo com ele, é apenas um pronunciamento para emissoras d...