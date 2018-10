Política Bolsonaro abre 11 pontos de vantagem em relação a Haddad, mostra Datafolha Candidato do PSL tem 32%, Fernando Haddad, 21%, Ciro Gomes, 11%, e Geraldo Alckmin, 9%

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta terça-feira, 2, mostra que o deputado Jair Bolsonaro (PSL) abriu diferença de onze pontos porcentuais e se mantém na liderança da disputa pela Presidência com 32% dos votos. Fernando Haddad (PT) oscilou um ponto para baixo, com 21%, seguido por Ciro Gomes (PDT), que tem 11% e se manteve no mesmo patamar d...