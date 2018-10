Política Bolsonaro é tema de 81% das 'junk news' Pesquisa da Internet de Oxford analisou o compartilhamento de notícias de conteúdo político no Twitter no cenário pré-eleitoral brasileiro

Apoiadores do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, são os que compartilham maior número de fontes de informação falsa ou de baixa qualidade relacionada às eleições no Twitter, rede social em que ele tem o maior engajamento político. Do outro lado, os apoiadores da candidatura do PT são os que publicam maior volume de informação falsa, ainda que concentrada e...