Política Bolsonaro é esfaqueado no interior de Minas e é levado ao hospital; veja o vídeo Após o ataque em meio à multidão, agenda do candidato foi cancelada; suspeito de ter cometido o crime foi preso

Durante um evento na tarde desta quinta-feira (6), em Juiz de Fora (MG), uma confusão foi registrada e o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) foi esfaqueado no meio da multidão. O presidenciável foi levado para a Santa Casa de Misericórdia do município. Flávio Bolsonaro, filho do candidato, afirmou que o pai está bem. O pres...