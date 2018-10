A pesquisa de boca de urna do Ibope divulgada no início da noite deste domingo (28) mostra os números da disputa na corrida presidencial de 2018. O candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera com 56%, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 44%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos.

Na noite de sábado (27), o Ibope divulgou uma pesquisa que apontava uma diferença de pontos de apenas 8% entre os dois candidatos a Presidência da República. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro (PSL) aparecia com 54% das intenções de voto enquanto Fernando Haddad (PT) tinha 46%.