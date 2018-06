Política Bernardinho será único palestrante em evento do Partido Novo em Goiânia O pré-candidato à presidência da República, João Amoêdo, teve imprevisto com o voo e participará da palestra por chamada de vídeo

O evento do Novo em Goiânia nesta quinta-feira (28) contará apenas com a presença do ex-técnico da seleção brasileira de vôlei e representante do partido, Bernardinho. O pré-candidato à presidência da República João Amoêdo teve imprevisto com o voo e não virá a Goiânia para participar do evento, que acontece no Teatro Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia, a partir d...