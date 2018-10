Política Bebianno nega acordo entre Bolsonaro e Maia para adiantar votação de projetos "Zero conversa", declarou o presidente do PSL em entrevista antes da gravação dos últimos programas eleitorais do candidato à Presidência da República de seu partido

O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, afirmou nesta terça-feira, 23, que não existe acordo do candidato do partido à Presidência da República, Jair Bolsonaro, com o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para adiantar a votação de projetos defendidos pelo presidenciável ou apoiar a reeleição de Maia à presidência da Casa. "Zero conversa. Acredito que o ...