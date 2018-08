Política Band confirma que Lula foi convidado para debate, mas justiça vetou De dentro da cadeira, o ex-presidente publicou uma carta onde alega que o debate sem ele viola “o direito do povo brasileiro”

A emissora Band explicou a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro debate entre presidenciáveis, na noite dessa quinta-feira (9). Apesar de ter sido eleito como candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Lula está preso há quatro meses. No início do debate realizado pela Band, o mediador anunciou que o ex-presidente foi convidado, mas a ...