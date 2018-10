Política Aumenta ação de robôs pró-Bolsonaro no Twitter Atuação de contas automatizadas relacionadas ao presidenciável do PSL respondeu por 70,7% dos tuítes

A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições 2018, as menções sobre os presidenciáveis no Twitter caíram 38% na semana entre 10 e 16 de outubro, para 10,5 milhões de tuítes. A reta final da corrida eleitoral, entretanto, traz uma retomada do crescimento da atuação de robôs nas redes, com destaque para o grupo do candidato Jair Bolsonaro (PSL), q...