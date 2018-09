Política Atos reúnem apoiadores de Bolsonaro Após ataque ao candidato do PSL, grupos fazem manifestações com críticas à imprensa e aos partidos de esquerda

Com críticas à imprensa e um discurso de que o pedreiro Adelio Bispo de Oliveira não agiu sozinho ao planejar o ataque ao deputado Jair Bolsonaro (PSL), manifestantes foram neste ontem às ruas em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro em defesa do presidenciável do PSL. Em Goiânia, os atos dos apoiadores de Bolsonaro estão sendo marcados para o próximo sábado (15). Na c...