Política Artistas vão para as ruas 'virar votos' para Haddad Leticia Collin, Paulo Betti e Enrique Diaz são alguns dos 'cabos 'eleitorais'

Na reta final da campanha eleitoral, a exemplo de grupos de eleitores do candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT) anônimos, artistas também estão indo para as ruas pedir votos no candidato petista, em desvantagem nas pesquisas. A atriz Leticia Collin, a Rosa da novela "Segundo Sol", da TV Globo, compartilhou uma foto em seu Instagram nesta sexta-feira, 2...