Política Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Goiânia Pouco depois das 19h, guiados por um carro de som, o grupo contornou o Parque Vaca Brava

Apoiadores do candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, realizaram manifestação no Parque Vaca Brava, em Goiânia, neste sábado (29). A concentração no local começou às 16h. Pouco depois das 19h, guiados por um carro de som, o grupo contornou o parque. A funcionaria pública Lidiane dos Santos Silva Caetano, 30 anos, foi à manifestação com a famí...