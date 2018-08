Política Apenas 18,8% dos eleitores chegaram à universidade em Goiás Dados do TSE mostram que a maior parte dos 4,45 milhões de goianos aptos a votar tem ensino médio completo

Em um universo de 4,45 milhões de eleitores em Goiás, apenas 18,8% chegaram à universidade, sendo 11,97% com diploma e 6,87% com curso incompleto. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que mais de um quarto do goianos aptos a votar tem ensino médio completo (26,87%). Outros 24,12% não terminaram o ensino fundamental (as séries do 1º ao 9º ano). Os analfa...