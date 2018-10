O presidente Michel Temer votou no início desta manhã no colégio Santa Cruz, na zona oeste da capital paulista. Após depositar seu voto na urna eletrônica, Temer disse à imprensa que está “otimista” com o exercício democrático. “Tenho absoluta convicção de que teremos eleições tranquilas em todo o país. Não vamos ter problema nenhum”, afirmou.

Com relação às urnas eletrônicas, ele destacou confiar no sistema. "Eu acredito nas urnas eletrônicas. Sempre deram certo. Não há nenhum problema em relação às urnas eletrônicas", disse aos jornalistas.

Questionado sobre a possibilidade de vitória de Bolsonaro, Temer disse que o “poder é do povo”. “Quem for eleito, é a vontade do povo. O povo decidindo, tomará posse”, destacou.

Ele destacou ainda que acredita ainda na união dos brasileiros após as eleições.

“Desde o primeiro momento preguei muito a harmonia entre os brasileiros. Você tem de ter brasileiro com brasileiro [e não brasileiro contra brasileiro]. Logo depois de terminado o pleito, vocês verão que todos os brasileiros vão se unir, não tenho dúvida disso”, finalizou.