Após as urnas apontarem a vitória de Ronaldo Caiado na disputa pelo governo do Estado de Goiás, a candidata do PT, Kátia Maria, falou sobre sua campanha a jornalistas, na sede do Tribunal Reginal Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Confira sua declaração:

“Ao longo de toda campanha fizemos um debate muito importante sobre o estado democrático de direito. Trabalhamos em todos os campos de atuação política e social e imergimos em várias regiões de Goiás, nos interiores e cidades maiores. Deu para fazer uma campanha muito próxima do eleitorado e entender o que as pessoas querem. Abracei e senti os goianos ao meu redor. Sobre a disputa nacional, repudiamos todos os discursos de ódio.”