Política Após polêmica em Goiânia, Bolsonaro volta a posar com criança fazendo sinal de arma Na quinta, o pré-candidato publicou um vídeo gravado no Aeroporto de Goiânia em que ensina uma menina a fazer o gesto de uma arma com as mãos

Um dia após ser criticado por estar "ensinando" uma criança a imitar uma arma com as mãos em evento no Aeroporto de Goiânia, o deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) apareceu na manhã deste sábado em evento público posando com uma criança no colo fazendo o sinal de uma arma. Jair Bolsonaro participou de um evento com militares no bairro de Deo...