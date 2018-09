Política Após pesquisa, PSL publica vídeo com frase sobre rejeição a Bolsonaro Datafolha mostrou que o candidato do PSL, líder no cenário de primeiro turno, com 26% das intenções de voto, também é o que apresenta maior rejeição

No fim da noite de ontem (14), depois da divulgação da mais recente pesquisa eleitoral pelo Datafolha, o perfil do Twitter do candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, foi atualizado com um vídeo acompanhado de apenas uma frase: "A rejeição só aumenta a cada dia!". A rejeição só aumenta a cada dia! pic.twitter.com/cfJvx2SFYg — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣...