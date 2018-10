Política Após perder eleição, presidente do Senado anuncia 'recolhimento à vida pessoal' Eunício Oliveira ficou em terceiro lugar no Ceará, alcançando 16,93% dos votos

Após ficar em terceiro lugar e não conseguir se reeleger no Ceará, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), divulgou um comunicado nesta segunda-feira, 8, no qual diz receber com "reverência" e "respeito" a determinação "imposta pelas regras democráticas". O senador agradeceu aos eleitores com "humildade" e "honra" e anunciou que irá recolher-se à vida p...