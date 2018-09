Política Após FHC, intelectuais tucanos lançam manifesto por união em torno de Alckmin Manifesto assinado por Eliana Cardoso e Bolivar Lamournier apela a "intelectuais, professores, profissionais liberais e cidadãos em geral" para que se unam em um esforço para impulsionar a campanha tucana

Após do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lançar um apelo para conter a "marcha da insensatez", aliados do candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, divulgaram um manifesto assinado pelos intelectuais tucanos Eliana Cardoso e Bolivar Lamournier em favor do ex-governador de São Paulo. O documento apela a "intelectuais, professores, profissionais libera...