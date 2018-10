Política Após fala de filho de Bolsonaro sobre STF, Eymael anuncia apoio a Haddad José Maria Eymael (DC) publicou mensagem nas redes sociais e afirmou que, após declaração do Eduardo Bolsonaro, não há "qualquer possibilidade de neutralidade"

O candidato derrotado no primeiro turno da eleição presidencial, José Maria Eymael (DC), publicou uma mensagem em seu perfil no Facebook declarando apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad, após as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro (PSL), virem a público. Segundo Eymael, os comentários "afastam qualquer possibilidade de neutralidade". ...