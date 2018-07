Política Após apoio oficial do Centrão, Alckmin diz não ter pressa ou preferência por vice Ele voltou a enfatizar que o prazo para essa decisão será 4 de agosto, data da convenção nacional do PSDB

Após ter o apoio do Centrão oficializado, o pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (26) que não tem pressa ou preferência sobre o perfil do vice na sua chapa. Ele voltou a enfatizar que o prazo para essa decisão será 4 de agosto, data da convenção nacional do PSDB. "Para ter vice, precisa ter candidato; só hoje que...