Política Ao vivo: Julgamento do registro da candidatura de Lula no TSE Lula candidato? Tribunal Superior Eleitoral define hoje o futuro do ex-presidente nas eleições 2018

O caso do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na pauta da sessão extraordinária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta sexta-feira, 31, marcada para as 14h30. Ainda não há confirmação, no entanto, sobre o que o relator do pedido de registro de candidatura de Lula à Presidência da República, ministro Luís Roberto Barroso, irá levar para s...