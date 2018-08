Política Ana Amélia diz sim para ser vice de Alckmin nas Eleições 2018 Embora tenha mostrado disponibilidade, a senadora disse que a parceria não está sacramentada

A senadora Ana Amélia (PP-RS) disse nesta quinta-feira, 2, em rápida entrevista concedida no Senado, que está disposta a ser vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB-SP), mas condicionou a decisão ao acerto entre os dois partidos em âmbito nacional e no seu estado natal, o Rio Grande do Sul. Embora tenha mostrado disponibilidade, a senadora disse que a parceria não está s...