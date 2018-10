O candidato do Pode à Presidência da República, Alvaro Dias, votou na manhã de hoje (7), no Colégio Mãe de Deus, em Londrina, no Paraná. Após a votação, ele concedeu uma entrevista coletiva em que se disse preocupado com a desigualdade acentuada no país e que se apresenta de modo mais claro durante as eleições.

Segundo o candidato, a forma como se faz política no Brasil privilegia apenas alguns em detrimento de outros. De acordo com ele, a campanha é “antidemocrática, desonesta e injusta”, porque nem todos os candidatos têm as mesmas oportunidades para participar de entrevistas e debates.

Com um discurso de quem demonstra não ter confiança que irá para o segundo turno, Alvaro Dias afirmou que o país deve entrar em uma nova etapa. “Iniciar um tempo que é possível fazer muito mais e colocando na cadeia quem rouba.”

O vídeo do candidato concedendo entrevista coletiva foi divulgado no perfil pessoal dele no Facebook.