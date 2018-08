Política Alvaro Dias e Paulo Rabello de Castro devem anunciar aliança nesta tarde Podemos-PR e o PSC irão anunciar o acordo para fortalecer a a candidatura de Paulo Rabello de Castro para o Planalto

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR), pré-candidato à Presidência da República, se reúne na tarde desta quarta-feira (1º) na sede do PSC, em Brasília, para fechar uma aliança com a cúpula do partido, que chegou a oficializar no último dia 20 a candidatura de Paulo Rabello de Castro para o Planalto. Alvaro Dias e Paulo Rabello marcaram uma coletiva de imprensa para as 16 ...