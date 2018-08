Política Alvaro Dias diz que Bolsonaro não poderia assumir Presidência sendo réu no STF Nesta terça, o Supremo analisa mais uma denúncia contra o presidenciável do PSL, que já é réu no STF em outra ação penal

O candidato do Podemos à Presidência da República, Alvaro Dias, defendeu, nesta terça-feira, 28, que Jair Bolsonaro (PSL) não poderia assumir o Planalto, caso seja eleito, porque é réu no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta terça, o Supremo analisa mais uma denúncia contra o presidenciável do PSL, que já é réu no STF em outra ação penal. "Quem é réu não p...