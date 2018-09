Política Alessandro e Marconi registram candidatura como advogados, mas não são Candidato do PCO diz que houve erro no cadastro; já tucano justifica que opção era mais próxima de sua formação

Candidatos ao Senado em Goiás, o professor Alessandro Aquino (PCO) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) apresentaram à Justiça Eleitoral que são advogados no campo "ocupação" do registro de candidatura, mas nenhum dos dois é. Alessandro, que é professor do ensino médio e universitário, diz que não sabe o motivo da confusão e que irá ao Tribunal Regional Eleito...