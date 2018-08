Política Alessandro Aquino será candidato ao governo pelo PCO O partido anunciou a mudança na chapa nesta quarta-feira (22)

O PCO divulgou, nesta quarta-feira (22), mudanças na formação da chapa do partido. Alessandro Aquino, que era candidato ao Senado, será o candidato ao governo. De acordo com Aquino, Alda Lúcia, que encabeçava a chapa, não continuará na posição por motivos pessoais e deve assumir a vaga ao Senado. Entretanto, a decisão sobre a permanência de Alda no grupo será tomada...