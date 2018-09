Política Alckmin tenta impedir debandada do Centrão Candidato tem como objetivo também investir em São Paulo, onde foi governador, e garantir o maior colégio eleitoral do País

A campanha do ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, tenta evitar uma debandada de aliados e quer reforçar a visibilidade do tucano em São Paulo nas três semanas que restam antes do primeiro turno. Ainda sem contar com o engajamento dos partidos do Centrão, Alckmin pretende investir no próprio quintal para evitar o triunfo do voto casado no candidato à...