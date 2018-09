Política Alckmin participa de reunião com prefeitos em Goiânia Candidato à Presidência da República do PSDB cumpre agenda na capital e em Anápolis, acompanhado de candidatos de aliados em Goiás

O candidato do PSDB a presidente da República Geraldo Alckmin cumpriu agenda de campanha na tarde desta quarta-feira (5) em Goiânia. Após atraso de mais de uma hora, o ex-governador de São Paulo e presidenciável chegou ao Hotel Mercure, no setor Oeste, onde realiza reunião com prefeitos e deputados, acompanhado do governador de Goiás, José Eliton (PSDB), candidato à r...