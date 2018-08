Política Alckmin diz que tempo na TV é grande oportunidade para mostrar propostas Com forte coligação, candidato do PSDB terá cerca de 50% do tempo de propaganda gratuita na televisão

O candidato ao Planalto pelo PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou que a campanha começa agora, com o início da propaganda eleitoral gratuita na televisão, no próximo dia 31. "Com a propaganda na TV aumenta o interesse pela eleição. É agora que está começando efetivamente a campanha eleitoral", afirmou, minutos antes de participar de homenagem ao jornalista Otavio Frias Filho, n...